Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че все още не е получил покана от САЩ за срещата на върха на Г-20 във Флорида през декември, предаде ДПА.

Той изрази надежда, че президентът Доналд Тръмп ще покани Украйна като близък съюзник на САЩ. „Разчитаме на това“, заяви снощи Зеленски пред журналисти в Берлин.

Украинският президент каза още, че има сигнали от други членове на Групата на 20-те най-големи развити и развиващи се икономики, че те искат Украйна да участва.

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„Ако бъда поканен, разбира се, ще представлявам страната си, народа си. Ако не, тогава няма“, заяви Зеленски след срещата в Берлин на поддръжниците на Украйна от Коалицията на желаещите.

Американската администрация е поканила руския президент Владимир Путин на срещата на Г-20 в Маями на 14–15 декември. Русия е една от големите икономики в групата, докато Украйна не е, отбелязва ДПА.

САЩ се надяват да постигнат напредък към прекратяване на войната в Украйна преди срещата. Все още не е ясно дали Путин ще присъства. Зеленски също заяви, че не знае какъв е бил отговорът на Русия на поканата.

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Зеленски първоначално отговори утвърдително на репортерски въпрос дали Тръмп някога го е наричал „приятел“. След като се замисли обаче, той каза, че не си спомня.

„Той ме е наричал по много начини, съвсем различни неща, но и положителни“, уточни Зеленски.

Няколко часа по-рано Тръмп нарече Путин свой приятел пред камерите в китайския град Шънджън.

Коментарите на Тръмп за Зеленски са крайно разнопосочни, коментира ДПА. В някои случаи той е хвалил куража и непоколебимостта на украинския президент, но в други го е наричал диктатор.