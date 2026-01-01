Временна организация на движението на трамвайната стрелка на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“ се въвежда от днес до полунощ на 23 ноември, съобщиха от Столичната община. Причината е извършване на основен ремонт на стрелката на кръстовището.

За периода се въвежда следната временна организация на обществения транспорт:

Трамвайни линии №1 и №3 няма да се движат.

Трамвайна линия № 8 ще се движи от ж.к. „Люлин 5“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, наляво по бул. „Константин Величков“, наляво по ул. „Цар Симеон“ и надясно по ул. „Хайдут Сидер“ до ж.п. гара „Захарна фабрика“ (крайна станция на трамвайни линии № 3 и № 13). Маршрутът ще се обслужва двупосочно.

Трамвайна линия № 10 ще се движи от ж.к. „Западен парк“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, наляво по бул. „Константин Величков“, ул. „Габрово“, ул. „Скопие“, транспортен подлез „Надежда“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, надясно по бул. „Христо Ботев“, след площад „Възраждане“ наляво по ул. „Алабин“ и по маршрута си до метростанция „Витоша“. Маршрутът ще се обслужва двупосочно.

Трамвайна линия № 13 ще се движи от ж.п. гара „Захарна фабрика“ по маршрута си до кръстовището на ул. „Цар Симеон“ и бул. „Константин Величков“, наляво по бул. „Константин Величков“, ул. „Габрово“, ул. „Скопие“, транспортен подлез „Надежда“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, надясно по бул. „Христо Ботев“, след площад „Възраждане“ наляво по ул. „Алабин“ и по маршрута си до метростанция „Витоша“. Маршрутът ще се обслужва двупосочно.

Разкрива се временна автобусна линия № 1ТМ с маршрут от площад „Възраждане“ до ж.к. „Западен парк“. Автобусите ще се движат от спирка с код 1271 „Площад Възраждане“ (начална и крайна за трамвайна линия № 3, разположена в северното локално платно на бул. „Александър Стамболийски“), надясно по бул. „Христо Ботев“ и надясно по бул. „Александър Стамболийски“ до спирка с код 0620 „ж.к. Западен парк“ (крайна и начална за автобусни линии № 72 и № 77). Маршрутът ще се обслужва двупосочно.

Автобусите по временната линия № 1ТМ ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута в участъка от бул. „Вардар“ до ул. „Западна“, както и на съществуващите трамвайни спирки в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Константин Величков“.

Ще бъдат разкрити и следните временни спирки:

С код 6609 „Бул. Вардар“ – на бул. „Александър Стамболийски“, на 40 м преди бул. „Вардар“ в посока ж.к. „Западен парк“; с код 6610 „Бул. Вардар“ – на бул. „Александър Стамболийски“, на 50 м след бул. „Вардар“ в посока център; с код 6611 „Бул. Константин Величков“ – на бул. „Александър Стамболийски“, на 40 м след бул. „Константин Величков“ в посока ж.к. „Западен парк“; с код 6612 „Бул. Константин Величков“ – на бул. „Александър Стамболийски“, на 40 м преди бул. „Константин Величков“ в посока център.

В началото на седмицата кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е изпратил писмо до министър-председателя и министрите на финансите и на транспорта и съобщенията с молба държавата да осигури спешно допълнителни 24,5 млн. евро за обществения транспорт на столицата до края на 2026 г. и да приеме устойчив механизъм за финансирането му през 2027 г.