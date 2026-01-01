Във връзка с установени компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“ и с оглед гарантиране безопасността на участниците в движението, от 22 ноември предстои затваряне на участък от Софийския околовръстен път в посока от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Движението в посоченото направление ще остане преустановено до пълното отстраняване на повредите по пътната инфраструктура и възстановяване на безопасните условия за преминаване.

Регулирането на движението ще се осъществява от екипи на отдел „Пътна полиция“- СДВР, които ще следят за спазването на въведената временна организация и ще подпомагат водачите.

От СДВР призовават шофьорите да се съобразяват с поставената пътна сигнализация и указанията на полицейските служители на място.

Препоръчва се на гражданите, които планират пътуване в района, предварително да избират алтернативни маршрути, да предвидят допълнително време за придвижване и да проявяват търпение и разбиране във връзка с предприетите мерки.