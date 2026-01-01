Математикът Левент Алпьоге заяви, че е решил с помощта на модел за изкуствен интелект (ИИ) на „Антропик” (Anthropic) Хипотезата на Риман, която някои считат за най-важната математическа задача в света, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Изследователят, който е от турско-американски произход и е от екипа на компанията „Антропик”, публикува кратко описание на работата си на личния си уебсайт, а не пълното доказателство, което според него е над 250 000 страници и не е проверено от нито един независим математик. Aлпьоге е използвал инструмента Claude на „Антропик”.

„През последните месеци с Claude изкарахме чудесно време, постигайки голям напредък. Този път обаче Claude ме изпревари значително близо до финалната права“, написа математикът, цитиран от Асошиейтед прес.

Хипотезата на Риман е част от т.нар. седем задачи на хилядолетието – списък, създаден през 2000 г. от Института по математика „Клей“ , който обеща да плати един милион щатски долара за решаването на някоя от тях, отбелязва АФП.

Сред тях са и задача от системата уравнения на Навие-Стокс, които в началото на септември бе решена от един от моделите за изкуствен интелект на „ОупънЕйАй“ (OpenAI) за по-малко от четири дни.

Тогава австралийският математик Тристан Бъкмастър публикува съобщение, в което изрази съмнения относно проекта на „ОупънЕйАй“, като намери прилики със собствените си изследвания. Той работи с Левент Алпьоге, който оповести новината за доказателството на Хипотезата на Риман.

Математикът от „Антропик” казва, че решението на задачата е станало късно миналата неделя. Той изпратил съобщение на главния изпълнителен директор на „Антропик” Дарио Амодей, за да попита за „възможността да го обяви“, тъй като базираната в Сан Франциско компания тогава бе в навечерието на дебюта си на фондовата борса, отбелязва Асошиейтед прес.

Ден след първичното публично предлагане на акциите на компанията, Алпьоге разкри, че е намерил доказателство на задачата, останала неразрешима в продължение на повече от 150 години.

Хипотезата на Риман, формулирана през 1859 г. от германския математик Бернхард Риман, се отнася до разпределението на простите числа. Много теореми и алгоритми се основават на тази хипотеза, отбелязва АФП.

„Това е ключов момент в историята на човечеството“, коментира пред АФП Брайън Конрей, считан за един от водещите експерти в областта на изследванията върху Хипотезата на Риман. Той все още не е успял да провери доказателството. „Това е най-важното нещо, което някога сме виждали в математиката“, заяви той. „Може да има несъгласни, но е нещо изключително важно“.

Потърсена от AФП за коментар, компанията „Антропик” не отговоря засега. Левент Алпьоге каза само, че е използвал интерфейса на модела Claude, без да уточни за коя версия става дума.

Часове след обявяването на новината, Хипотезата на Риман все още фигурираше като нерешена на уебсайта на Института по математика „Клей“, отбелязва Асошиейтед прес.

Процесът на оценка дали задачата действително е решена отнема време, обясни Мартин Бридсън, ръководител на института. „Съобщението е с историческо значение, като обещава коренна промяна в представата за това какво е възможно в усилията за разширяване на човешкото разбиране за математиката“, казва той в изявление, цитирано от Асошиейтед прес. „Но пътят от съобщението до постигането на истинско разбиране ще бъде дълъг и труден“.

Увеличаването на възможностите на изкуствения интелект доведе до редица постижения в областта на математиката от миналата година насам. Освен уравнението на Навие-Стокс, от „ОупънЕйАй“ обявиха в началото на октомври, че е намерено решение на 377 различни задачи, отбелязва АФП.