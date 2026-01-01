Реконструкцията на пътя от Делчево до граничния пункт с България трябва да започне в понеделник, обяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски по време на посещение в Делчево.

„От понеделник трябва да започне реконструкцията на пътния участък от Делчево до граничния пункт със съседна България. Успешно приключи и тръжната процедура за ремонта на моста на изхода от Делчево в посока Македонска Каменица и Кочани, така че най-накрая ще започне и неговото възстановяване. В процес на реализация са редица проекти, които ще бъдат от значение за този район на страната“, заяви Мицкоски.

Той съобщи, че през втората половина на 2027 г. се очаква да започне и строителството на скоростен път, който ще свързва Кочани, Виница и Делчево, с пътен възел към Македонска Каменица.

По думите му след обществено обсъждане вече е избран един от двата предложени варианта за трасето, а проектът е представен пред международни финансови институции.

„По време на общественото обсъждане бяха разгледани два варианта, от които беше избран единият. В момента се изготвят предпроектно проучване и екологична оценка, като вече водим разговори с потенциални финансиращи институции. Заедно с вицепремиера и министър на транспорта представихме проекта пред Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Заявлението за финансиране вече е подадено“, посочи премиерът.

Мицкоски очаква проучванията и проектните концепции за избраното трасе да бъдат завършени през пролетта на 2027 г.

„Ако всичко върви според очакванията, първата копка трябва да бъде направена в края на лятото или началото на есента на 2027 г. Смятаме, че така ще завършим един цялостен инфраструктурен проект, който значително ще подобри връзките на жителите на този район с останалата част от страната“, заяви той.