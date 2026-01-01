От Пътна полиция в Гърция предупреждават, че се прилага строго закона за глоби при неправилно използване на пътните ленти.

Съгласно действащите правила лявата пътна лента на автомагистралите и скоростните пътища може да се използва от автомобили и мотоциклети само за изпреварване, посочва БНР.

Полицаите уточняват, че след извършване на маневрата шофьорите трябва при първа възможност да напуснат лявата лента и да преминат в дясната.



За шофьорите на леки автомобили глобата е 150 евро и отнемане на книжка за 20 дни. Санкцията за шофьорите на тежкотоварни автомобили е 350 евро и остават без книжка за един месец.

Глобите се налагат съгласно новия правилник за движение в Гърция, който влезе в сила от миналата година.

Нарушенията са много, твърдят полицаи, и поясняват, че глобяват всички нарушители, които застрашават безопасността.