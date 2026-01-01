Джобен часовник, открит върху тялото на жена, загинала при потъването на кораба „Титаник“, се очаква да бъде продаден за сума до 60 000 британски лири на търг във Великобритания, предаде ДПА.

Часовникът е принадлежал на 32-годишната Мери Манган, пътничка в трета класа на океанския лайнер, потънал през април 1912 г. и отнел живота на около 1500 души.

Манган е родена в Ирландия и е пътувала с група от графство Мейо в западната част на страната. Сред спътниците ѝ са били Катрин Макгоуън, братът и сестрата Джон и Мери Бърк и съпругата на Джон - Катрин.

Мери Манган се установява в САЩ, но в началото на 1912 г. се връща в Ирландия, за да посети семейството си. Тя се качва на „Титаник“ в Куинстаун, днес Коб, в южната част на страната. Единственото известно свидетелство за нея по време на корабокрушението е на Ани Кели, друга пътничка от графство Мейо, която оцелява. Тя разказва, че е била заедно с Манган и семейство Бърк, докато се опитвали да стигнат до стълбище, водещо към втора класа.

„Дали Мери е успяла да стигне до горните палуби, остава неясно“, посочва Андрю Олдридж, един от организаторите на търга, цитиран от ДПА.

Джобният часовник е изработен от жълт метал и носи гравираните инициали „ММ“. Той е силно корозирал вследствие на продължителния престой в Северния Атлантик.

След като тялото на Манган е открито, на 22 април 1912 г. тя е погребана в морето. Часовникът е намерен при нея и впоследствие е върнат на семейството заедно с личните ѝ вещи. Наскоро предметът беше изложен в продължение на няколко седмици в музея „Титаник Белфаст“ в Северна Ирландия като част от семейната колекция на Манган, отбелязва ДПА.

Часовникът ще бъде предложен на търг от аукционната къща „Хенри Олдридж и син“ в Дивайзис, графство Уилтшър, на 21 ноември.

„Този часовник е емблематичен в много отношения. Механизмът му е сякаш замръзнал във времето вследствие на потапянето му в Северния Атлантик в ранните часове на 15 април 1912 г. Освен това той е принадлежал на пътничка от трета класа - група хора, която понякога бива забравяна“, коментира Олдридж, цитиран от ДПА.