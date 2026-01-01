Бюджетът за 2027 г. не съдържа реална консолидация и реформи, а залага на по-високи данъци, нов дълг и увеличени текущи разходи. Това заяви бившият финансов министър и народен представител от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова пред БНТ, като определи финансовата рамка на правителството като бюджет, който създава привидност за фискално оздравяване, докато реално задълбочава разходния натиск върху държавата.

„Не съм склонна да се съглася с двете основни тези на правителството – че това е бюджет на вразумяването и че е най-социалният бюджет. Консолидация на практика няма“, подчерта Петкова. По думите ѝ общите разходи нарастват с близо 2,5 млрд. евро, докато капиталовите се свиват с 3,3 млрд. евро, основно заради приключването на Плана за възстановяване и устойчивост.

„Реална консолидация няма, няма реформи в този бюджет. Има увеличаване на данъците, висока инфлация и отново висок дефицит – 4,2% на начислена база и 3,5% на касова. Това води след себе си много по-висок дълг – 8,6 млрд. евро нов дълг“, заяви бившият финансов министър.

Тя определи социалната политика на кабинета като „щедрост на кредит“, тъй като държавата финансира текущите си разходи със заемни средства, вместо да преразпределя резултата от реалния икономически растеж.

Петкова разкритикува и предвидените данъчни промени – 33% данък върху свръхпечалбите, облагането на ваучерите за храна и увеличението с 30% на базисните данъчни оценки на имотите. Според нея тези мерки прехвърлят допълнителна тежест върху гражданите и бизнеса и трябва да отпаднат. Тя предупреди и за правна колизия при различното третиране на данъчните оценки за целите на данъка върху имотите и такса смет.

По политическите теми Петкова заяви, че договорките около парламентарната квота на Висшия съдебен съвет са показали общите действия на „Прогресивна България“ и ПП-ДБ.

„От вчерашните договорки и вчерашната сглобка стана ясно – каквото и да говорят колегите от едната и от другата страна, сглобката е налице. Единствената опозиция са ГЕРБ и нашите партньори от СДС“, категорична бе тя.

Петкова подчерта, че ГЕРБ е подкрепила отделни кандидати за ВСС след обсъждане в парламентарната група, но не е участвала в договарянето на целия състав. Според нея непрозрачният начин, по който са протекли разговорите между останалите политически сили, поставя под съмнение заявките им за публичност и прозрачност.