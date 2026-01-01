Това е бюджет на заздравяването на основите, които с годините са били подкопавани до голяма степен. Това каза министърът на външните работи Велислава Петрова, представяйки бюджета за 2027 година на ведомството.

„Поглеждайки бюджета на МВнР от 2009 г. до 2025 г. - той е намалял с 40%. Няма как да се очаква в рамките на година тази тенденция да бъде преодоляна. Това, което може да се направи, е да работим в посока да заздравим основите, които са били подкопавани“, съобщи Петрова.

Като основен приоритет на управленската програма тя отличи засилването на икономическата дипломация. „На първо място видяхме от раговора си с представители на бизнеса е фактът, че голяма част от тях получават затруднения с това да могат да получат визи за възможни инвеститори, туристи и други. МВнР може да улесни този процес - затова засилването на консулския капацитет е един от приоритетие, които бяха заложени в Бюджет 2027 година и получиха своето финансово обезпечение с 3 696 300 евро“, уточни тя.

По думите й по този начин ще се увеличат въможностите за инвестиции и туризъм.

Като втори приоритет външният министър отбеляза работата на МВнР с общностите зад граница.