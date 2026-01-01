Около 30 души нападнали полицейски служители с камъни и подръчни средства по време на акция за задържане на издирван мъж в столичния квартал „Факултета“. Един полицай е пострадал леко, а трима мъже са задържани за агресивни действия срещу органите на реда.

Инцидентът е станал на 24 ноември около 19:00 часа, когато служители на Трето районно управление в София извършили проверка на къща в квартала след получена информация, че там се укрива мъж, обявен за общодържавно издирване с влязла в сила присъда.

При установяването и опита за задържането му 38-годишният мъж оказал яростна съпротива, което наложило полицаите да използват електрошоково устройство – тейзър.

Междувременно на мястото се събрала група от около 30 роднини и съседи на задържания.

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По информация на СДВР събралите се хора се нахвърлили върху полицейските служители, като започнали да хвърлят камъни и други подръчни средства по тях.

В подкрепа на униформените от районното управление били изпратени служители на отдел „Специализирани полицейски сили“ към СДВР. С тяхна помощ ситуацията бързо била овладяна.

При нападението един полицейски служител получил лека телесна повреда. Той бил прегледан в лечебно заведение, след което бил освободен.

Във връзка с агресивните действия срещу полицаите са задържани трима криминално проявени мъже – на 25, 26 и 40 години.

По данни на полицията те са известни на органите на реда с прояви, свързани с грабежи и кражби.

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Първоначално тримата са задържани за срок до 24 часа, а по случая е започнато разследване.

Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинения на двамата младежи на 25 и 26 години за причиняване на лека телесна повреда на полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения.

Според събраните до момента доказателства двамата обвиняеми, посочени с инициали В.Р. и В.Д., са хвърляли камъни по униформения, като в резултат на ударите му е причинена лека телесна повреда.

За престъплението законът предвижда наказание затвор до три години. С постановление на наблюдаващия прокурор двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването по случая продължава.