Жители на Бобов дол излязоха на протест пред МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в Кюстендил в подкрепа на семейството на малкия Владислав Идакиев, който почина през март тази година на година и три месеца. Хората настояват съдебномедицинската експертиза по случая да бъде приключена възможно най-скоро и да установи каква е причината за смъртта на детето.

Родителите Роберто и Ерика Идакиеви заявиха, че все още нямат отговор дали има връзка между поставена ваксина срещу морбили и фаталния изход. Те уточниха, че не търсят конфронтация с медицински специалисти или институции, а настояват всички обстоятелства да бъдат изяснени.

След разговор с ръководството на болницата и съдебния лекар семейството е получило уверение, че експертизата е в процес на изготвяне и се очаква да бъде готова до края на годината. По думите на бащата крайният срок, посочен пред тях, е 22 декември.

„Девет месеца сме в неведение какво се е случило с детето ни. Искаме само яснота, искаме да знаем истината“, каза Роберто Идакиев.

Той разказа, че четири дни след поставянето на реимунизационна ваксина детето получило гърч, без да има температура. Първоначално било прегледано в Спешния център в Бобов дол, а след това и в болницата в Дупница.

БТА

Според родителите направените изследвания не показали отклонения. Семейството потърсило и консултация с детски невролог в София, откъдето също получили уверение, че няма тревожни данни за състоянието на детето.

Бащата разказа, че на следващата сутрин Владислав се събудил, пил вода и се сгушил в майка си, но малко след това починал.

Родителите твърдят още, че при проверката са забелязали несъответствие в партидните номера на ваксината. Те подчертават, че не отправят обвинения, преди да бъде готово заключението на експертите, но настояват това обстоятелство също да бъде проверено.

Майката Ерика Идакиева заяви, че ако експертизата не бъде готова до края на годината, семейството ще предприеме следващи действия. В протеста се включиха и представители на политически партии.