Националният осигурителен институт (НОИ) няма ангажимента да участва в процеса по отпускане и изплащане на коледната помощ на най-уязвимите групи лица, която не е обвързана с изплащането на пенсиите от страна на институцията. Това съобщиха от пресцентъра на института.

Според въведените през 2026 г. нови правила изплащането на помощта за посрещане на коледните и великденските празници се извършва по реда на Закона за социалното подпомагане, а размерът ѝ се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет. С съответствие с новия ред това целево плащане се отпуска и изплаща от Агенцията за социално подпомагане, а не от осигурителната институция, отбелязват от НОИ.

Близо 530 000 души ще получат по 50 евро за Коледа: Кой има право на помощта

С промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане са конкретизирани условията и редът за получаване на помощта, както и кръгът на правоимащите. Хората, които желаят да получат информация, следва да се обърнат към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, посочиха от осигурителния институт.

На 25 ноември правителството одобри допълнителни разходи до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 г. Средствата ще се използват за изплащане на новата целева помощ от 50 евро за посрещане на коледните празници на близо 530 000 души от уязвимите групи.