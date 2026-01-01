Нови порции аварии оставиха без топла вода и чарно части на София, съобщиха от "Топлофикация".

Жители на 20 софийски района излизат на протест заради липсата на парно

Без топлоподаване са:

- част от "Младост" 3 - бл. 324,324А,325А вх.1 и вх.3. Очаквано възстановяване на 29 ноември в 10:20.

- част от "Изток" - ул. "А.П.Чехов" № 10 ул. "Ф.Ж.Кюри" № 8,10 и бл. 81. Очаквано възстановяване на 29 ноември в 10:20.

- част от "Толстой" - 54 СОУ, 62 ДЯ. Очаквано възстановяване на 29 ноември в 10:20.

- част от Център - в карето м/у: ул. "Княз Александър I" , ул. "Граф Игнатиев" , ул. "Дякон Игнатий" , ул. "Стефан Караджа". Очаквано възстановяване на 27 ноември в 18:10.

- част от "Дружба" 1 - бл.125. Очаквано възстановяване на 12 декември в 20:00.

Припомняме, че през последните седмици поредица от аварии многократно оставяха части от София без парно и топла вода, предизвиквайки недоволство сред столичани.

София в плен на авариите: Още части на града са без парно и топла вода

Тази вечер жители на засегнатите райони излизат на протест срещу „Топлофикация София“ и ТЕЦ „София Изток“. Организаторите призовават за блокада на Орлов мост и бул. „Цариградско шосе“ от 17:00 до 22:00 часа.

Междувременно кметът Васил Терзиев обяви създаването на кризисен щаб заради проблемите с отоплението и топлата вода в студентските общежития.