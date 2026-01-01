Ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано за хода на ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването на нарочно заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС) през следващата седмица. Това съобщи председателят на СОС Цветомир Петров във Фейсбук.

Необходима е ясна информация за засегнатите потребители и за изпълнението на задълженията на дружеството към тях, посочи Петров. Според него кризата в „Топлофикация София“ изисква незабавен контрол върху ремонтите и дългосрочен план за стабилизиране на дружеството.

Проблемите с ремонтите са свързани и с финансовото състояние на дружеството, отбеляза председателят на СОС. Той посочи, че на 2 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е утвърдила цена на природния газ за ноември от 58,43 евро за мегаватчас – с 32,52% повече спрямо октомври. Същевременно по думите му регулаторът е заявил, че разполага с механизми да не допусне увеличение на цените на парното за битовите потребители от 1 януари 2027 г.

Терзиев внася важен доклад за „Топлофикация София“, призова общинските съветници да го подкрепят

Петров постави въпроса как „Топлофикация София“ ще покрива нарасналите си разходи, без да трупа нови загуби и да отлага необходимите ремонти. Според него КЕВР трябва да обясни как ще бъде осигурен този баланс. „Не може защитата на потребителите да се обещава, без да е ясно кой поема цената ѝ“, написа той.

Председателят на СОС съобщи още, че с кмета на София Васил Терзиев са внесли доклад за започване на подготвителна фаза със Световната банка. Тя предвижда независима оценка на техническото, финансовото, оперативното и регулаторното състояние на „Топлофикация София“, както и разработване на варианти за подобряване на работата и преструктуриране на дълга.

Петров уточни, че предложението не представлява решение за концесия и не предрешава бъдещия модел на управление. Целта е общинският съвет да разполага с необходимите данни и варианти за бъдещи решения. Всяка следваща стъпка, включително евентуална концесионна процедура, ще изисква отделно решение на СОС, добави той.

На 19 ноември Петров ще включи доклада отново в дневния ред на общинския съвет. Той изрази очакване съветниците да заемат ясна позиция и да поемат отговорност за следващата стъпка.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев заяви, че Столичният общински съвет трябва да поеме отговорност за бъдещето на „Топлофикация София“, а изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза.