Предполагаемият план за убийството на украинско-американския рапър Киевстоунър, за който се твърди, че е иницииран от Русия, предизвика дипломатическа криза между Дания и Русия, предаде ДПА.

Двама мъже с датско гражданство бяха задържани днес по обвинения в опит за убийство на музиканта. В отговор Дания експулсира руския военен аташе от страната.

„Предполагаме, че покушението е било планирано от руските разузнавателни служби“, заяви Расмус Кифер-Кристенсен, ръководител на датското разузнаване, цитиран от местни медии.

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По повод експулсирането на руския дипломат външният министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че целта е „да се изпрати сигнал“. Той добави, че руският посланик в Копенхаген също е бил извикан.

Съобщава се, че на 25 септември Киевстоунър е трябвало да изнесе концерт в Шарлотенлунд, който в крайна сметка е бил отменен. Същия ден полицията е спряла автомобил, в който са открити пистолети и ножове.

Арестувани са общо четирима мъже. Двамата основни заподозрени, на които са повдигнати обвинения в опит за убийство, отричат ​​обвиненията.

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Датските власти разследват връзки между обвиняемите и забранената датска групировка Loyal to Familia („Лоялни към фамилията“), за която се твърди, че активно е търсила контакти с Русия.

През юли руската Федерална служба за сигурност отправи обвинение, че Киевстоунър е отговорен за контрабандния пренос на 35 дрона през Полша и Беларус, предназначени за атака в предградие на Москва.

Рапърът, който живее в Словакия, коментира тогава обвиненията с думите: „Що за глупости, по дяволите? Вие добре ли сте?“