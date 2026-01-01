Почина 14-годишното момче, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка на пътя между Дулово и село Черковна. Детето е издъхнало тази сутрин, след като няколко дни беше в медикаментозна кома с тежка черепно-мозъчна травма.

Произшествието стана около 14:00 часа на 16 ноември 2026 г. По първоначални данни момчето управлявало електрическата тротинетка без предпазна каска, като превозвало и друго дете, също без защитни средства. В движение водачът изгубил контрол над превозното средство и двете момчета паднали.

Пострадалият 14-годишен младеж беше настанен в МБАЛ – Силистра с тежка черепно-мозъчна травма. Другото дете получило леки наранявания и било освободено за домашно лечение.

14-годишно момче е в тежко състояние след падане с тротинетка в Силистренско

По случая Районната прокуратура в Силистра ръководи досъдебно производство за причиняване на тежка телесна повреда по непредпазливост при дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Назначени са съдебномедицинска и други експертизи, които трябва да изяснят причините и обстоятелствата около инцидента. След изготвянето им материалите ще бъдат изпратени на Окръжната прокуратура по компетентност.