ДПС ще подкрепи кандидатите за Висш съдебен съвет, с изключение на Емил Дечев, Андрей Янкулов и кандидатката на „Възраждане“. Това заяви лидерът на партията Делян Пеевски. По думите му целта е цялата отговорност за съдебната власт да падне върху „новата сглобка“ между управляващите и ПП-ДБ.

Пеевски заяви, че ДПС не може да подкрепи Дечев. „Смутени сме много от всичко, което жена му казва за него и такъв човек да управлява съдебната власт“, каза той. Пеевски определи бившия служебен вътрешен министър като министъра, който „проведе най-нечестните избори с полицейски натиск“.

Срещу Андрей Янкулов Пеевски отправи обвинението, че е „натискал институциите за Петрохан“, и го нарече „най-некадърният правосъден министър“. Кандидатката на „Възраждане“ ДПС няма да подкрепи „по идеологически причини“.

„Другите ще ги подкрепим, за да може вече цялата отговорност за съдебната власт да бъде върху новата сглобка“, каза Пеевски. По думите му управляващите и ПП-ДБ ще избират заедно и главния прокурор, и председателя на Върховния административен съд, и „всички други надолу началници в съдебната власт“.

„Всичко е договорено между управляващите и ПП-ДБ. Това си е техният ВСС, подчертавам. Надявам се от днес никога повече ВСС и който е бил от съдебната власт да не бъде преписван на ДПС“, заяви лидерът на ДПС.

„Оттам нататък, честито на сватбата днес. А кои са, кой е булката, кой е младоженецът, ще ви разкажа по-нататък“, добави той.

След него депутатът от ДПС Хамид Хамид прочете от имената на 11-те кандидати, които според партията ще бъдат избрани. Това стана, преди гласуването да е започнало.

Според ДПС за съдийската колегия ще бъдат избрани Петьо Славов, Емил Дечев, Калин Баталски, Таня Радуловска-Мадамжиева, Иван Ранчев и Цветко Лазаров. За прокурорската колегия ще бъдат избрани проф. Екатерина Салкова-Гетова, Андрей Янкулов, проф. Веселин Вучков, Красимир Комсалов и Иван Калибацев.

„Честито на новоизбраните, договорените. Това по тъмни доби е договорено от новата сглобка. Честито на новата сглобка“, каза Хамид.