Вторично огнище на шарка по овцете и козите е установено в животновъден обект в село Коритен, община Крушари, където се отглеждат 65 овце. Това съобщава Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Огнището е установено след подаден от стопанина сигнал за появили се клинични признаци на заболяването.

Около засегнатия животновъден обект са определени 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона. В защитната зона попадат селата Абрит, Александрия, Капитан Димитрово, Коритен, Поручик Кърджиево и Северняк от община Крушари.

В надзорната зона са включени населени места от общините Крушари, Генерал Тошево, Добричка, Кайнарджа и Тервел. От община Крушари това са селата Бистрец, Габер, Добрин, Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник Дяково, Северци и Телериг. В община Генерал Тошево зоната обхваща Градини, Изворово, Красен, Лозница, Росен, Росица и Сноп, а в община Добричка – Крагулево, Свобода и Черна.

В надзорната зона попадат още селата Голеш, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Краново, Полковник Чолаково и Светослав от община Кайнарджа, както и Белик, Брестница, Коларци и Оногур от община Тервел.

В двете зони се въвеждат ограничителни мерки, сред които забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да се отглеждат при оборен режим. Предстоят преброяване на животните в животновъдните обекти, актуализация на данните в информационната система „ВетИС“ и засилен ветеринарномедицински контрол.

Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за придвижване и преработка.

Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването съгласно европейското и националното законодателство. Собствениците на засегнатите животни подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

От БАБХ уточняват, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората, но разпространението ѝ може да нанесе значителни икономически щети.

От Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич са реагирали незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координират изпълнението на мерките за ограничаване на заболяването.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и спазване на мерките за биосигурност. При съмнение за заболяването те трябва незабавно да уведомят ветеринарен лекар. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на агенцията – 0700 122 99.



В началото на ноември в село Коритен бе установено първично огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект, където се отглеждат 120 овце. Собственикът е подал сигнал към органите.