Два петролни супертанкера се натъкнаха на морски мини в Ормузкия проток, вследствие на което на борда им избухнаха експлозии и възникнаха пожари, казаха военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция в изявление, разпространено днес от държавните медии, предадоха Ройтерс и ДПА.

Свързаната с Корпуса новинарска агенция Тасним съобщи, че двата супертанкера са превозвали общо над четири милиона барела суров петрол.

Информацията не може да бъде потвърдена от независими източници.

"Петролните танкери се опитаха тайно да преминат по затворен маршрут през Ормузкия проток с подкрепата на американски изтребители и под наблюдението на кръжащи над тях дронове", се посочва в изявлението.

САЩ и Израел започнаха войната си срещу Иран в края на февруари. Техеран отговори със заплахи и нападения, които на практика блокираха корабоплаването през протока за продължителен период от време.

От няколко месеца американските въоръжени сили ескортират граждански плавателни съдове в опит да възстановят доставките на петрол и втечнен природен газ през Ормузкия проток, отбелязва ДПА.