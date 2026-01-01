42-годишен мъж е пострадал при инцидент с нож в Стара Загора, след като бил нападнат от жената, с която живее на семейни начала.

Сигналът е получен на 19 ноември 2026 г. в Първо районно управление – Стара Загора.

По данни на потърпевшия инцидентът е станал между 21:00 и 22:00 ч. на 18 ноември. При възникналата ситуация 48-годишната жена го нападнала с нож. В опит да се защити и предпази мъжът хванал острието с ръка, при което получил порезна рана на дясната длан.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 5а, във връзка с чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Работата по случая продължава.