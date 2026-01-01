Лек автомобил „Фиат“ с обозначения за такси е катастрофирал и е излязъл извън пътното платно, озовавайки се в нива край Стара Загора. Инцидентът е станал рано сутринта на 19 ноември 2026 г.

Около 04:38 ч. автомобилът бил открит вдясно от пътя в нива, в района на Калояновското шосе, след надлеза на автомагистрала „Тракия“, по път СЗР-2189, на километър 12+100.

Зад волана бил 22-годишен правоспособен водач. По първоначални данни той загубил контрол над автомобила, вследствие на което настъпило пътнотранспортното произшествие.

Местопроизшествието е своевременно посетено и обслужено от служители на сектор „Пътна полиция“. Шофьорът е откаран в болница в Стара Загора за наблюдение.

В сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Стара Загора е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, б. „б“ от Наказателния кодекс.