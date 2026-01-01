Първият ден на отворени врати в Националния осигурителен институт (НОИ) започва днес, част от инициативата е информационната кампания „Попитай НОИ“, съобщиха от пресцентъра на института.

Експертни консултации ще се предоставят от 9:00 до 12:00 ч., като ще бъдат приети всички граждани, които спазят този времеви период. Освен експертите, на въпросите на гражданите ще отговарят лично управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева и подуправителят на института Ивайло Здравков, допълват от пресцентъра. По време срещите ще бъде предоставяна информация по всички въпроси, свързани с дейността на НОИ - пенсии, осигурителен стаж и доход, парични обезщетения и помощи, пренос на осигурителни права, електронни услуги и др. За по-голяма ефективност на консултациите е препоръчително посетителите да носят със себе си всички документи, свързани с конкретните казусите, които ги интересуват.

„Попитай НОИ“ започва като постоянна инициатива от София, но от началото на следващата година ще се присъединят и териториалните поделения в цялата страна. Информация за следващите срещи ще бъде публикувана регулярно на интернет страницата на НОИ, както и на неговите официални профили в социалните мрежи.

В рамките на инициативата всеки желаещ може да посети институцията в предварително обявени ден и час и да се срещне с ръководството и с експертите на института. Посетителите ще имат възможност да зададат лично своите въпроси, свързани със социалноосигурителните им права.

Преди два дни ученици от 11 клас на Второ средно училище „Н. Вапцаров“ в Монтана посетиха Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) и слушаха лекция за осигурителните права и задължения на гражданите. Лектори бяха директорът на клона Станимир Стоев и началници на отдели.