Индонезийската полиция заяви, че е извадила седем чувала с тленни останки при пожара във фабрика за сладкарски изделия, разположена западно от индонезийската столица Джакарта, предаде Ройтерс. Спасителните екипи издирват около 50 работници, които са в неизвестност. Пожарникарите продължават да потушават отделни огнища повече от денонощие след избухването на пожара. По-рано бе съобщено за най-малко трима загинали и 36 души в неизвестност. Възможно е в един чувал да се съдържат тленните останки на няколко души, съобщиха от полицията.

БТА

Според властите, поради интензивността на пожара откритите жертви не могат да бъдат разпознати чрез визуален оглед. В тази връзка се предприемат действия за събиране на ДНК проби от роднини, както и на лични вещи на изчезналите работници. Процесът по идентификация може да отнеме от две до три седмици.

Собственикът на фабриката заяви на пресконференция, че по време на смяната в обекта е имало около 300 души. "Числото 50 се отнася за хората, чието местонахождение все още не сме успели да установим", каза той.

Пожарът избухна вчера вечерта във фабрика за сладкарски изделия в Чиканде, окръг Серанг, на около 50 км от столицата Джакарта.

Властите съобщиха, че причините за пожара се разследват. Продължава да има риск от срутване на части от конструкцията на сградата.

Според информация на уебсайта ѝ фабриката е част от индонезийската компания "Юнайтед Фемили Фууд", основана през 1981 г. Тя произвежда стоки за индонезийския пазар, осигурява работа на около 5000 души и управлява дейността си чрез национална централа и четири международни офиса, обслужвайки пазар от над 250 милиона потребители.