Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е призовал руския си колега Владимир Путин да прекрати „цялата военна агресия“ срещу Европа. Това бележи нова промяна в тона му към руския лидер, когото едва миналата седмица нарече свой приятел.

Тръмп уточни, че е отправил призива към Путин по време на срещата им в Китай миналата седмица. По думите му това би могло да помогне за постигането на споразумение за прекратяване на продължаващата война на Русия срещу Украйна.

Изявлението на американския президент идва ден след срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Флорида. След разговорите двамата публикуваха съвместно изявление, в което призоваха Русия да не разширява войната в Украйна, предаде АФП.

„По време на разговорите ми в Китай с руския президент Владимир Путин отделих много време на темата за желанието ми той да прекрати цялата военна агресия срещу територии в Европа“, написа Тръмп в платформата си Truth Social.

Той подчерта, че е отправил този призив с надеждата, че споразумение между Русия и Украйна може да бъде постигнато бързо.

„Наистина вярвам, че това е напълно възможно. Хиляди хора загиват всеки месец, истинска кървава баня. Постигането на споразумение би било голямо признание за всички!“, добави американският президент.

В изявлението си Тръмп не уточни кои европейски територии има предвид, нито спомена изрично Украйна, която Русия нападна през февруари 2022 г., с което започна най-мащабната война в Европа след Втората световна война.

Европейските държави обаче все по-често изразяват тревога от действията на Русия, които определят като провокации. Сред тях са и трите руски крилати ракети, паднали на полска територия миналата седмица.

В съвместното си изявление от 25 ноември Тръмп и Рюте посочиха, че са обсъдили „важността Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неволно биха разширили войната“.

Тръмп, който прекарва празника Деня на благодарността в имението си Мар-а-Лаго във Флорида, препубликува съвместното изявление с Рюте в Truth Social малко преди новите си коментари за Путин.

За разлика от предишните си критики към Украйна за ударите по руски цели дълбоко на територията на Русия, този път Тръмп не отправи подобен призив за сдържаност към Киев.