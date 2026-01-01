На 19 декември Банско поставя официално начало на ски сезона 2016/2017 година, съобщиха от фирмата концесионер на ски зоната „Юлен“ АД. Програмата включва събития както на Бъндеришка поляна, така и на централния площад в Банско.

На пистите под връх Тодорка програмата започва в 9:30 часа, като са предвидени традиционните игри „Влез в отбора на шампиона“ и „Ловци на съкровища“. Гости на събитието ще са ски легендите Дейв Райдинг и Марк Жирардели, които от 11:00 часа ще направят масово спускане с децата от ски училище „Юлен“.

Програмата на централния площад в Банско ще започне в 17:30 часа с кулинарно представяне на местни ястия „Уникално Банско“, а официалната церемония, на която ще присъстват и ски легендите, е от 18:00 часа. След церемонията на площада е предвиден фолклорен спектакъл.

От „Юлен“ АД съобщават още, че сезонните и целогодишните карти за предстоящия ски сезон могат да бъдат закупени на промоционални цени до 1 декември, като до началото на декември цените ще са същите като миналогодишните.

Продължителността на сезон 2026/2027 година ще е от първия ден на декември на настоящата година до 11 април 2027 г. От фирмата концесионер посочват, че студентска лифт карта може да се закупи срещу представяне на валидна и заверена студентска книжка, ученическата - срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта, а лифт картите и билетите за деца до седемгодишна възраст могат да се закупят и ползват само, когато детето е с придружител и срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето.

Лифт картата за пенсионери, които са на възраст до 75 години може да се закупи срещу представяне на разпореждане за отпускане на пенсия (решение за пенсия), а пенсионери на възраст от 75 год. могат да закупят съответната категория лифт карта за пенсионери, срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на лицето.

Целогодишната лифт карта се предоставя само на лица, които са членове на Bansko Loyalty Club, посочват от фирмата концесионер. В цената на картите е включена планинска застраховка. Подробна информация може да бъде намерена на сайта на ски зоната.