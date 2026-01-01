Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) ще бъдат намалени от 15 на 7. Промените са част от реформата в Министерството на околната среда и водите, обяви министър Росица Карамфилова – Благова.

Новата РИОСВ – Пловдив ще обхваща областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали. Останалите шест инспекции ще бъдат със седалища в Бургас, Варна, Плевен, Русе, Благоевград и София.

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Целта на преструктурирането е да се оптимизира администрацията и да се повиши ефективността на контрола. Предвиждат се единни стандарти за проверки, допълнителни антикорупционни мерки и ротация на служителите, извършващи контрол.

От 1 януари 2027 г. контролните функции по отношение на водите ще преминат към регионалните екоинспекции. Реформата включва още дигитализация на разрешителните режими, единна платформа за процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и географска информационна система.

Сред приоритетите е и промяна в управлението на отпадъците, така че те да се разглеждат не само като проблем, а и като ресурс за повторна употреба. Министерството работи и по мерки за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“, заради чието прилагане има наказателна процедура.

За 2027 г. разходите в бюджета на министерството са планирани на малко над 78 млн. евро, а нетните приходи – на над 26 млн. евро. Очакваните постъпления от продажба на квоти са малко над 700 млн. евро.