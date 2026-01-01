Хибриден модел с участие на държавата в депозитната система обмисля Министерството на околната среда и водите. Анализът показва, че трябва да се премине към хибриден модел, в който държавата да има поне 34% участие, а останалите проценти да бъдат разпределени между съответните представители, които пускат продукти на пазара, каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова – Благова на пресконференция в ресорното министерство, в отговор на въпрос относно развитието на процеса по депозитната система в България. По думите й големите търговски вериги са ключов партньор. Ние предлагаме да бъдат включени и малките магазини, отбеляза тя.

Темата е сред приоритетните за сегашния екип на ресорното министерство по отношение на управлението на отпадъците.

МОСВ

Целта е чрез участие на държавата да се гарантира справедлива система на територията на цялата страна, заяви Карамфилова. Включването на отделните търговци ще бъде сигурен инструмент за обхващане на всички заинтересовани страни и за намаляване на възможността за изкривяването на пазара, добави тя. По думите й вече е изготвен законопроект за промени в Закона за управление на отпадъците с тези параметри и предстои представянето му за обществено обсъждане. Очаква се това да стане следващата седмица.

Целта ни е държавата да защити интереса на всеки гражданин. Ако досега заплащаме продуктовата такса и тя отива за управлението на отпадъците, сега се създава възможността тя да бъде върната към гражданите, каза министърът. Първоначално тя е включена в стойността на покупката и когато си върнем депозитната бутилка, тази такса ще бъде върната, поясни Карамфилова.

По думите на министъра държавата ще участва като гарант за обществения интерес, а не в оперативното управление на депозитния оператор. От петимата членове на Надзорния съвет само един ще бъде представител на държавата, докато бизнесът ще запази оперативната самостоятелност и управлението на средствата и дейността на дружеството, обясни тя.

МОСВ

Депозитната система следва да функционира от 1 януари 2029 г., като се гарантира, че 90% от опаковките и кенчетата ще са покрити от системата, така че да се гарантира последващото използване на тези материали, заяви още министърът.

За добро или лошо, ние сме една от последните държави, която трябва да структурира депозитната си система. Надявам се, че ще сме научили уроците си, заяви още Карамфилова.

Министърът обясни, че министерството е направило анализ как функционира депозитната система в Европа. Прегледът е показал, че в Хърватия има изцяло държавен оператор с работещ модел, в Естония са четири сдружения с дял по 25% и системата също е работеща, а в Нидерландия и Шотландия има оператор на индустрията, разясни още Карамфилова.