На фона на високите цени на електроенергията ПП, ДБ и ГЕРБ-СДС внесоха предложения училищата, детските градини и яслите, както и студентските общежития, да плащат ток на цени за битови потребители. Идеята е разликата в сметките да бъде компенсирана чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, без допълнително натоварване на държавния бюджет, според вносителите. От ГЕРБ-СДС предлагат мярката да обхване още читалища, детски спортни школи, храмове и уличното осветление в общините.

Както заявихме миналата седмица, направихме предложение между двете четения на Закона за бюджета като предложихме детски градини, детски ясли, училища и студентските общежития да бъдат на цени за електроенергията за битовите потребители, както се случваше през 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Това каза народният представител от "Продължаваме промяната" (ПП) Радослав Рибарски пред журналисти в кулоарите на парламента.

Цената на електроенергията днес е близо 290 евро на мегаватчас, а средната за месеца се очертава да е около 260 евро на мегаватчас, така че не можем да оставим училища, детски градини и общежитията на произвола на тези високи цени, посочи Рибарски и допълни, че очакват управляващите да се вслушат и да приемат промяната в бюджета, който са обявили "като изключително социален и единствения възможен".

В отговор на въпрос Рибарски каза, че не са разговаряли с управляващите по темата. "Единствено в комисията по енергетика отправих тази критика към бюджета и те обясниха, че нямало пари във фонда, противно на това, което обясняват всеки ден, че всичко ще бъде компенсирано от фонда", каза депутатът от ПП. "Очаквам точно за тази мярка да намерят средства във фонда и да я приложат", добави той.

Малко по-късно стана ясно, че и депутати от ГЕРБ-СДС са внесли предложение за компенсация на разходите за електроенергия на училища, детски градини, ученически и студентски общежития, читалища, детски спортни школи, храмове и уличното осветление в общините. Идеята е същата - тези институции да плащат ток до размера на цената за битовите потребители. Предложението е внесено между първо и второ четене на проекта за държавен бюджет за 2027 г., съобщиха на брифинг в парламента Йорданка Фандъкова, Жечо Станков и Красимир Вълчев.

„Абсолютно несправедливо е, тъй като те не генерират печалби, тяхната дейност не е стопанска, това е образователна и социална дейност“, заяви Йорданка Фандъкова. Бившият столичен кмет посочи, че високите сметки за електроенергия създават сериозни затруднения за общините, училищата и останалите институции, които предоставят обществени услуги.

От своя страна Жечо Станков обясни, че предложението предвижда специална разпоредба, с която цената на електроенергията за изброените потребители да бъде компенсирана до нивото на битовите клиенти. По думите му така ще се избегне ситуация, при която студентите плащат за електроенергията в стаите си повече от наема за общежитието.

„Имаме информация, че има много училища и детски градини в страната, които няма да имат възможност да платят заплатите на своите учители, защото сметките им за електроенергия са им изяли бюджета“, заяви Станков. Той посочи, че цената на електроенергията за небитовите потребители е нараснала от около 95 евро за мегаватчас през летните месеци до близо 156 евро за мегаватчас през ноември.

Бившият министър на образование и науката Красимир Вълчев заяви, че образованието, културата и вероизповеданията са сред секторите, които са най-силно засегнати от бюджетната политика на правителството. Според него разходите на училищата и детските градини се увеличават заради инфлацията, докато средствата им остават непроменени.

„Училищата и детските градини няма как да плащат по-високите сметки за ток, храната се увеличава, а средствата са едни и същи. Детските градини са изправени пред ситуацията да очакват някой да ги подпомогне или децата да почнат да ядат по-малко“, каза Вълчев.

На въпрос колко ще струва мярката на държавния бюджет Жечо Станков отговори, че тя няма да натовари бюджета. Необходимите средства могат да бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който събира 5% вноска от производителите на електроенергия.

„Нула евро ще е отражението върху държавния бюджет за нашето предложение“, заяви Станков. Той посочи, че във фонда има достатъчно постъпления, за да бъдат покрити не само разходите на посочените институции, но и допълнителните разходи на небитовите потребители.

Красимир Вълчев обаче уточни, че разходите на тези институции така или иначе са част от консолидираната фискална програма. Ако не бъдат компенсирани сметките им, ще се натрупат задължения или ще се наложи средствата да бъдат осигурени за сметка на други разходи.

„Демократична България“ също предлага училищата, яслите, детските градини, студентските общежития да бъдат приравнени с битовите потребители на ток и така да бъдат компенсирани за високите цени. Това обяви пред журналисти в Народното събрание Анна Бодакова от парламентарната група на ДБ.

Тя показа и фактура на детска градина за ток за месец от 1200 евро. Когато нейният бюджет не може да покрие огромните сметки, икономиите идват от разходите за деца, посочи Бодакова. И добави, че студентите близо месец са без топла вода и парно.

Средствата за компенсации ще са от фонда за енергийна сигурност. Всяка градина, училище, с бюджета, който се предлага, ще бъдат задължени да плащат на свободния пазар, обясни Джипо Джипов. Ние предлагаме да се приравнят училища, градини, ясли, студентски общежития с битовите потребители, за да имат предвидимост за разходите си и да получат компенсацията, която заслужават, посочи той.