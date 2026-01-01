Последен сблъсък за спасение очаква участниците в осмия сезон на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Спечелилото неприкосновеност племе на Канарите ще направи опит да завърши своята история в Дивия север с победа и класиране на Иван, Юлия, Марио и Виктория за финалите на надпреварата. Как обаче ще им отговорят Ураганите, които са заплашени от сигурна загуба на един от своите?

Преди съревнованието на Арената за Сините предстои напрегнат племенен съвет, където водещата Ивет Лалова-Колио е подготвила поредица от неочаквани обрати. Брокерът Стиван изяви желание да излезе на битка за спасение, но дали именно той ще бъде изборът за номинация на Ураганите?

Драматични моменти ще има и в Резиденцията, където водещата коалиция ще бъде разтърсена от нови неразбирателства и недоверие между играчите в нея.

Ще успеят ли Канарите да се класират за финалите? Гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 по NOVA.

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