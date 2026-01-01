Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу мъж за разпространение и притежание с цел разпространение на осем вида наркотици на обща стойност 231 352,84 евро. Делото предстои да бъде разгледано от Софийския градски съд.

Според обвинението на 28 октомври 2025 г. в София Д. М. разпространил амфетамин и MDMA, а на различни места в столицата държал с цел продажба коноп, кокаин, амфетамин, метамфетамин, екстази, хашиш, LSD и кетамин.

Част от наркотиците били открити в лек автомобил на бул. „Черни връх“, както и в скутер, намиращ се в гараж на ул. „Попова шапка“. Най-голямото количество обаче било намерено в мазе на жилищна сграда на същата улица.

Там, по данни на прокуратурата, обвиняемият съхранявал над 9,6 кг коноп, повече от 2,2 кг амфетамин, 615 грама MDMA, 538 грама метамфетамин, 313 грама кокаин, 82 грама кетамин, хашиш и 10 дози LSD. Видът и количествата на веществата са установени чрез експертизи.

Обвинението е за престъпление по чл. 354а от Наказателния кодекс. Разследването е извършено от СДВР под надзора на Софийската градска прокуратура. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание.