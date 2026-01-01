Върховният касационен съд (ВКС) потвърди отнемането в полза на държавата на 288 031,01 евро (563 339,70 лева), открити в банков сейф на бившия главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).

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ВКС не допуска касационно обжалване по жалбата на ответника.

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Така решението за отнемане на паричните средства влиза окончателно в сила на 19 ноември 2026 г.