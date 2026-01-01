Руска компания за невротехнологии обяви, че е започнала да приема търговски поръчки за гълъби с имплантирани в мозъка електроди, които могат да бъдат управлявани дистанционно и използвани за въздушно заснемане, съобщи TVP World.

Камера, прикрепена към гърдите на птицата, заснема изображения, а системата позволява гълъбите да бъдат насочвани от човек, изпълняващ ролята на „пилот“, или да следват предварително зададен маршрут.

Експерти обаче предупреждават, че системата от т.нар. биодронове на компанията Neiry все още не е преминала независима проверка.

Технологията поражда опасения за възможното ѝ използване за тайно наблюдение и военни цели, тъй като птица, която кръжи над чувствителен обект, вероятно би предизвикала по-малко подозрения от механичен дрон.

Появяват се и притеснения, свързани с хуманното отношение към животните.

Всеки гълъб е оборудван с GPS устройство, закрепено на гърба му и свързано с биосъвместими електроди в мозъка на птицата.

Системата все още е в изпитателна фаза и се предлага единствено на територията на Русия.

Цените започват от около 300 000 рубли (3300 евро) за квадратен километър въздушно наблюдение.

Neiry рекламира своите „биодронове“ за различни приложения, включително наблюдение на инфраструктура и околна среда.

Изкуствен интелект и защита на личните данни

Компанията твърди, че вградената технология с изкуствен интелект замъглява лицата на хората, заснети от камерите, за да запази тяхната анонимност. Системата премахва и всички данни, които биха позволили установяване на самоличността им.

Базираната в Москва компания твърди, че гълъбите ѝ могат да изминават до 400 километра на ден и са оставали във въздуха повече от 10 часа без прекъсване.

Neiry вече обяви планове за международно разширяване, като вижда потенциал за технологията на пазари като Бразилия и Китай.

Компанията възнамерява също да адаптира системата за други видове птици, включително гарвани, които могат да пренасят по-тежки товари, както и чайки и албатроси за морски изследвания.