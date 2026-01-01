Два обекта за нерегламентирано събиране и съхранение на отпадъци са разкрити при специализирана операция в Троян, съобщиха от полицията в Ловеч.

Акцията е проведена на 25 ноември от служители на Районното управление в Троян и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Плевен.

Проверен е имот в местността „Радова лъка“, собственост на 48-годишен мъж. Установено е, че там се извършват дейности по съхранение, третиране и депониране на отпадъци без необходимото разрешително.

На място са открити отпадъци от черни и цветни метали, както и части и елементи от разкомплектовани моторни превозни средства.

Проверен е и втори имот в местността „Червянска лъка“, собственост на 30-годишен мъж. Там също е установено нерегламентирано събиране на отпадъци от черни и цветни метали, предимно от битова техника.

По двата случая са образувани досъдебни производства и са съставени констативни протоколи. Предстои служители на РИОСВ да съставят актове за установените нарушения по Закона за управление на отпадъците.