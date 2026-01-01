Световноизвестният британски шеф-готвач Гордън Рамзи ще застане начело на култовото автомобилно предаване „Топ Гиър“, което ще се завърне на телевизионния екран през 2028 г.

За възраждането на популярния формат съобщи Би Би Си.

Снимките на новия сезон ще започнат през 2027 г. във Великобритания и на различни места по света. Имената на останалите водещи предстои да бъдат обявени, но е потвърдено завръщането на мистериозния пилот Стиг.

60-годишният Рамзи, познат на милиони телевизионни зрители от кулинарните предавания „Кухнята на ада“ и „Кошмари в кухнята“, отдавна е запален автомобилен ентусиаст.

Любовта му към моторните спортове започва още в детството, когато живее близо до пистата „Силвърстоун“ и се промъква през оградите, за да наблюдава състезанията.

Рамзи притежава състезателен лиценз и колекция от високопроизводителни автомобили, включително модели на „Ферари“, „Астън Мартин“ и McLaren Senna. Той вече три пъти е гостувал в „Топ Гиър“.

Предаването беше спряно след тежкия инцидент през декември 2022 г., при който тогавашният водещ и бивш състезател по крикет Андрю „Фреди“ Флинтоф получи сериозни наранявания по време на снимки.

„Топ Гиър“ придоби световна популярност след обновяването на формата през 2002 г. с водещите Джеръми Кларксън, Ричард Хамънд и Джеймс Мей.

С привличането на Рамзи Би Би Си се надява да вдъхне нов живот на предаването, запазвайки характерната комбинация от автомобилни изпитания, приключения, зрелищни каскади и британски хумор.