Непълнолетни се сбиха в Пловдив, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 25 нормври. Самоличността на момчетата е разкрита след предприети действия по сигнал за спречкване между тийнейджъри пред заведение за бързо хранене на ул. "Гладстон".

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Гупата Евлязла във физическа саморазправа с други шест момчета на тяхната възраст. От проверката на служители на Второ РУ са установени всички участници в конфликта, при който няма сериозно пострадали.

Изяснено е, че поводът е предишна вражда между двама от членовете на групите. Не са придобити данни спречкванено да е провокирано от футболни пристрастия.

Петима непълнолетни момчета са задържани. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.