Третото място в класацията за най-добрите коледни дестинации в Европа е поредното международно признание за София, която затвърждава позициите си на все по-популярна туристическа дестинация. Това съобщиха от Столичната община, като подчертаха, че отличието е второто за българската столица от международната платформа European Best Destinations в рамките на по-малко от два месеца.

Само 610 гласа от второто място: София е в топ 3 на най-добрите коледни базари в Европа

Припомняме, че София събра 223 100 гласа в конкурса Best Christmas Destinations and Markets in Europe за сезон 2026/2027 г., изпреварвайки редица популярни европейски градове. В гласуването се включиха пътешественици от 176 държави, а общият брой на подадените гласове достигна рекордните 1 897 783.

Още в началото на октомври българската столица беше избрана за най-добра дестинация за кратки градски пътувания в Европа за 2027 г. Двете отличия показват нарастващия международен интерес към София не само като място за празнични посещения, но и като целогодишна туристическа дестинация.

Над 1 милион туристи са посетили София за девет месеца

Положителната тенденция се потвърждава и от туристическите данни. За периода януари – септември 2026 г. столицата е посрещнала над 1 051 000 туристи, посочват от Столичната община.

Според общината принос за популярността на града имат богатата културна програма, местните традиции, коледните базари и събитията през цялата година, както и близостта на София до планината Витоша.

Столична община

Столична община

Повече коледни събития и нова онлайн платформа

Тази година столицата посреща празниците с повече коледни базари, двойно повече украса, концерти, спектакли и ледени пързалки.

За първи път Столичната община създаде и специален сайт – koleda.sofia.bg, който събира празничната програма на града на едно място. Платформата разполага с интерактивна карта и календар на събитията, чрез които жителите и гостите на София могат по-лесно да планират своите коледни преживявания.

От общината определят международното признание като успех за всички, които допринасят за развитието на туризма и културния живот на столицата, и възможност за представянето ѝ пред милиони потенциални посетители от цял свят.

Столична община