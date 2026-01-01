Парламентарната комисия по земеделието, храните и горите прие на първо четене три законопроекта за преструктуриране на агенции към Министерството на земеделието и храните. Промените са свързани с административни съкращения заради процедурата по прекомерен дефицит, в която влезе България. Законопроектите получиха подкрепа с 12 гласа „за“ и осем „против“, без въздържали се.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обясни, че процедурата налага административна реформа със съкращение от поне 10 на сто. Той уточни, че всяка държавна администрация се състои от две части – обща и специализирана администрация. По думите му сливанията ще позволят намаляване на общата администрация, която включва юристи, счетоводители, секретари, шофьори и главни секретари.

С първия приет законопроект - за изменение и допълнение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) се преобразува чрез вливането ѝ в БАБХ. С втория законопроект - за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) се слива с Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и се създава Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в земеделието. С третия законопроект - за изменение и допълнение на Закона за горите, Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) се слива с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и се създава Изпълнителна агенция по горите и рибарството.

Агенцията по лозата и виното се влива в БАБХ

Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2027 г. Очакваният общ финансов ефект от преструктурирането е 2 748 800 евро. Предложенията предизвикаха критики от представители на няколко парламентарни групи.

Кръстьо Врачев от ПГ на „Възраждане“ заяви, че не е редно тези сливания да се случват и от партията му са категорично против.

Свилен Трифонов от ПГ на „Демократична България“ също обяви, че групата няма да подкрепи законопроектите. Той посочи, че лозаро-винарският бранш е изразил отрицателно становище за вливането на ИАЛВ в БАБХ.

Десислава Танева от ПГ на ГЕРБ-СДС каза, че групата ще се въздържи от подкрепа. Според нея няма гаранции, че промените ще подобрят управлението на процесите и обслужването на операторите в отделните сектори.

Айлин Пехливанова от ПГ на „Продължаваме промяната“ заяви, че партията ѝ също няма да подкрепи законопроектите, защото има съмнения, че те ще доведат от ефективност. Тя определи срока за въвеждането му като твърде кратък.

Според Шендоан Халит от ПГ на ДПС-ДПС механичното сливане не е реформа и също отказа подкрепа за законопроектите.

Трифонов поиска министерството да предостави на комисията пълния анализ на административните промени, за да могат депутатите да вземат решение въз основа на конкретни данни. Той настоя между първото и второто четене в обсъжданията да бъдат включени представители на браншовите организации.

Председателят на комисията Явор Гечев от „Прогресивна България“ пое ангажимент законопроектите да бъдат разгледани на второ четене на редовно заседание, с повече време за дебат и участие на браншовите организации.