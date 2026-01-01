Съпредседателите на ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха пред журналисти атаките срещу български фенове в Марсилия.

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"Осъждаме насилието, но има някои притеснителни неща. По неясни причини не са взети достатъчно мерки за сигурност. Агитките на „Олимпик Марсилия” са известни с тяхната бруталност. Какви бяха тези благодарности от премиера към Макрон за сигурността", каза Мирчев и припомни позицията на премиера Румен Радев, който в четвъртък благодари на Макрон за гарантираната сигурност на стадиона. По думите на Мирчев няма гарантирана сигурност.

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Той определи случилото се във Франция като "шокиращо".

Заемът за Украйна

Мирчев каза, че премиерът Радев е действал "лицемерно" по отношение на заема за Украйна. По думите му управляващите са казали, че нито едно евро няма да отиде в Украйна. "Когато трябва да се гарантира един малък заем за Украйна, ние се правим на ощипани моми. България участва в този заем. Радев не трябва да си лъже избирателите", обясни той. По думите му става въпрос за гаранции за заем, а парите по този заем най-вероятно ще бъдат взети от замразените руски активи.

Промените в данъчните закони

Божидар Божанов каза, че редица данъчни закони предвиждат нови данъци, например върху ваучерите, вдигане на данъчни ставки. По думите му това е в разрез с предизборните обещания, че никакви данъци няма да се вдигат.

Той каза още, че призовават президента Илияна Йотова да не бърза да подписва тези закони, в които се увеличават глобите.