Министърът на отбраната Димитър Стоянов е издал заповеди, с които разрешава преминаването през територията на България на самолет с невоенен характер и неговия екипаж, както и изпращането на военнослужещи на учение зад граница.

Това съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова от парламентарната трибуна.

Заповедите са издадени в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Доцова уточни, че уведомленията на министъра са предоставени на парламентарната Комисия по отбрана.