Временна организация на движението ще бъде въведена в петък, 27 ноември, на път II-82 Самоков – София. Причината е подмяна на видеокамера при 46-ия километър в района на Самоков, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничението ще бъде в сила от 8:00 до 20:00 часа. По време на ремонтните дейности ще бъде затворена лентата за движение в посока София, а трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, както и да спазват поставената временна пътна сигнализация.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на сайта на АПИ – traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.