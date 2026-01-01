Парламентът ще разгледа на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които се регламентират условията за прилагане на специални режими за облагане с ДДС на малки предприятия, на лицата, установени на територията на страната, и за тези, които са установени на територията на друга държава член на ЕС, предвижда приетата програма за работа на депутатите през седмицата.

Предвижда се малките фирми у нас да бъдат освободени от задължението да начисляват ДДС до прага за регистрация по ДДС (100 000 лв.), когато извършват вътрешнообщностни доставки.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС се повишава над 75 хил. евро

Режимът за малки предприятия в страната ще може да се прилага от всяко данъчно задължено лице, установено на наша територия, извършващо доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, и годишният оборот в страната на лицето не надвишава националния праг от 51 130 евро през календарната година. Това ще е валидно и при доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

С предложените разпоредби се гарантира, че при прилагането на националния праг не се прави разлика между установени и неустановени в страната данъчно задължени лица.



Очаква се и редовният петъчен парламентарен контрол. Според публикуваната на страницата на Народното събрание програма в него се предвижда да участват вицепремиерът Иво Христов и министрите Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Георги Вълчев, Катя Ивкова и Иван Шишков.