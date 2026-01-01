Повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС и въвеждане на задължително електронно фактуриране са сред мерките по Закона за данък върху добавената стойност, обявени от министъра на финансите Людмила Петкова.

Първата мярка предвижда прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде повишен от 51 130 евро на над 75 хил. евро. Целта е да се намали административната и финансовата тежест за микро, малките и стартиращите предприятия и да се създаде по-благоприятна среда за развитие на предприемачеството, особено за фирмите с малък оборот.

Доброволната регистрация по ДДС остава.

Срещу сивата икономика: Въвеждат електронно фактуриране на всички местни доставки от 2027 г.

Втората мярка е свързана със задълженията за регистрация по ДДС при облагаеми доставки, свързани със земя и сгради. По думите на министъра тя е насочена към предотвратяване на възможности за укриване на ДДС.

Като пример министърът посочи практика, при която фирма се създава, изгражда нова сграда и продава всички апартаменти в нея в рамките на кратък период. Така се достига облагаемият оборот, но когато фирмата се регистрира по ДДС, вече няма какво да продава и съответно не се начислява данък.

Сред предвидените промени е и въвеждането на задължително електронно фактуриране на местните доставки.

От 1 януари 2030 г. задължително трябва да бъде въведено електронно фактуриране и за трансграничните доставки съгласно европейска директива, посочи министърът на финансите.