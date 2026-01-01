Правителството одобри 2 971 119 евро за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици вследствие на повишените цени на горивата.

С допълнителните средства общините ще бъдат подпомогнати в осигуряването на ежедневен превоз на децата от населени места без детска градина или училище до най- близкото населено място, в което те могат да се обучават.

Средствата са изчислени за периода от 15 септември до 31 декември 2026 г. и ще бъдат разпределени по бюджетите на общините.