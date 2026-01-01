Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане предвиждат актуализиране на режима за облагане на разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени активи. Това обяви зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.

Мярката е действаща и в момента, като ставката е 3%. Предлага се тя да бъде увеличена на 7%.

Предлага се и облагане с данък на свръхпечалбите за 2027 г. Сред обсъжданите икономически сектори са банките, застрахователните дружества, търговците, извършващи стопанска дейност с не по-малко от 5 обекта за търговия с храни, телекомуникационните компании, обменните бюра и дружествата за бързи кредити.

„Това, което установихме, анализирайки всички икономически сектори, всъщност тези сектори, които изброих, представляват около 60% от свръхпечалбата, която е реализирана във всички икономически сектори. Затова предлагаме само тях“, обясни Петкова.

Одобрени са промени в данъчното законодателство

За референтен период ще се приеме средната печалба за периода 2020–2025 г. Тази средна печалба се увеличава с 20%, което се счита за нормална норма на печалба. Разликата между данъчната печалба за 2027 г. и така наречената референтна стойност ще се облага с 33%.

За всяко предприятие ще се взима неговата история.

„Тоест няма осредняване. Всяко предприятие изчислява каква е неговата референтна стойност за 6-годишен период, увеличава с една нормална норма на печалба от 20% и ако има свръхпечалба, се облага с 33%. Ако е отрицателна, предприятието няма да дължи данък върху свръхпечалбата“, каза министърът.

Предвижда се за 2027 г. 90% от дължимия данък да бъде внесен като авансови вноски.

Целта на мярката е осигуряване на допълнителни приходи в бюджета и финансиране на преференциите за деца и деца с увреждания.

Предлагат акциз за автомобили с мощност над 250 киловата

Като друга мярка е предложено въвеждането на акциз върху автомобили с мощност на двигателя над 250 киловата. Мярката няма да се прилага за специализирани автомобили – линейки и пожарни.

Акцизът ще се дължи при първа регистрация или внос.

За нови автомобили се предвижда акциз от 10 хил. евро плюс 10 евро за всеки киловат над 250.

За употребявани автомобили акцизът ще бъде 8 хил. евро плюс 8 евро за всеки киловат над 250.