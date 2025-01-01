Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

В него са направени технически корекции, свързани с преминаването от лев към евро от 1 януари 2026 г., както и технически корекции, свързани с прилагането на режима за облагане на многонационалните и големите национални групи предприятия с допълнителен данък и с национален допълнителен данък, които не водят до нови данъчни задължения или данъчни утежнения за лицата.

В преходните и заключителни разпоредби на закона се предвиждат изменения и в други закони, които са основно свързани с необходимостта от въвеждането на технически корекции във връзка с преминаването от лев към евро, както следва:

В Закона за счетоводството:

Промените са свързани с адаптиране на нормативната уредба, касаеща определянето на равностойността в евро на сделките в чуждестранна валута, с новия ред за публикуване на валутните курсове, който ще се прилага от Българската народна банка.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

Предлага се въвеждане на технически корекции, свързани с преминаването от лев към евро от 1 януари 2026 г., като се прецизира текстът на закона чрез изрично указване, че при преизчисляване на паричните доходи, придобити във валута, различна от еврото, следва да се прилага референтният валутен курс на еврото спрямо съответната валута, публикуван от БНБ.

Има и прецизиращи разпоредби за мястото на подаване на декларацията за дължими данъци, подавана от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци.

В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ):

Предлагат се технически корекции, свързани с преминаването от лев към евро от 1 януари 2026 г., с което се прецизира източникът, съгласно който се извършва оценката на имуществото във валута, различна от еврото, която ще бъде националната валута, както и на благородните метали.

За целите на облагането на превозните средства се въвежда новата екологична категория, а именно „Евро 7“, като целта е ЗМДТ да бъде актуализиран, за да е възможно коректното определяне на данъка върху МПС при регистриране през 2026 г. на моторно превозно средства с екологична категория „Евро 7“.

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:

С проекта се предлага изрично изключване на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, на колективните инвестиционни схеми и на националните инвестиционни фондове, които не са самоуправляващи се национални инвестиционни дружества от обхвата на лицата, задължени да подават стандартен одитен файл за данъчни цели, поради това че целите, с които SAF-T бе въведен в ДОПК, на практика не са относими към тяхната дейност.