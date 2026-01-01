Италианското правителство разкритикува увеличенията на цените на горивата, като заяви, че те не са оправдани от реалната ситуация на пазара, предаде АПА.

„Тези увеличения на цените все още не са оправдани от действителен недостиг на рафинирани продукти на пазара“, посочва Министерството на инфраструктурата в прессъобщение.

Междувременно цените на петрола продължиха да нарастват и достигнаха най-високите си стойности от април 2024 г. на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток и опасенията от блокиране на Ормузкия проток.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони обяви, че ще потърси диалог с ръководителите на енергийни компании, опериращи в страната, за да предотврати спекулативни увеличения на цените на фона на международната криза. В следобедната търговия днес суровият петрол от Северно море сорт „Брент“ за доставка през май, който е референтен за Европа, се търгуваше за първи път от повече от година на ниво от над 90 долара за барел. Към 17:45 българско време котировките достигнаха 91,20 долара за барел (159 литра), което е увеличение с над 5 на сто спрямо предходния ден.

Мелони също така призова за връщане към дипломатически усилия за деескалация на напрежението, свързано с войната в региона.

„Ени“ евакуира служители от нефтено находище в Ирак

Междувременно италианският енергиен концерн „Ени“ (Eni) е започнал евакуация на всички чуждестранни служители от нефтеното находище Зубайр край иракския град Басра.

Решението е взето заради ответните удари на Иран в региона.

По данни на източници от компанията евакуацията на чуждестранния персонал няма да повлияе на производствените процеси в нефтеното находище.

БТА припомня, че танкер за суров петрол под флага на Бахамските острови е бил атакуван от дистанционно управлявана лодка, натоварена с експлозиви, докато е бил на котва близо до иракското пристанище Хор ал Зубайр. Втори танкер край бреговете на Кувейт е започнал да поема вода и да разлива петрол след мощна експлозия от лявата страна на корпуса.