Служебният министър на правосъдието и вицепремиер Андрей Янкулов ще поиска среща с европейския комисар по правосъдието и ръководството на европейската прокуратура заради сигнал до него от утвърдената за европейски прокурор от Република България през юли 2020 г. Теодора Георгиева. Това съобщиха от пресцентъра на правосъдното ведомство.

Европрокурор Теодора Георгиева е подала сигнал за заплахи до министър Янкулов

Сигналът е „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“.

Служебният министър е препратил сигнала на компетентния орган по специалния механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Ще бъде сезирана компетентната прокуратура на държавата членка на ЕС относно твърдените да са получени от сигналоподателя конкретни заплахи на нейна територия. Янкулов е предприел и действия с цел събиране на информация относно изложените в сигнала обстоятелства с оглед преценка за евентуално ангажиране на дисциплинарна отговорност от магистрати.

Също така сигналът е препратен на министъра на вътрешните работи с цел именно МВР чрез неговите структури да осигури незабавна и адекватна защита на сигналоподателя предвид естеството на споделената в сигнала крайно чувствителна информация, както и за проверка в техните правомощия на твърдените заплахи и натиск.

От Министерство на правосъдието съобщиха още, че в документа е изложена много подробна фактология за събитията и поведението на високопоставени длъжностни лица от различни институции около провежданите през последните години от българския офис на Европейската прокуратура разследвания от висок обществен интерес, в т.ч. свързаното с проекта за разширяване на газохранилището в с. Чирен, критичен обект за националната и европейската сигурност, както и около дисциплинарното производство, водено срещу Георгиева от колегията на Европейската прокуратура.

В сигнала се прави директна връзка между действията на Георгиева като прокурор по делото „Чирен“, насочени към наказателно преследване на лице, заемащо висша публична длъжност, и анонимното разпространяване през месец март 2025 г. на тайни видеозаписи от среща на Георгиева през 2020 г. с осветения като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието „Осемте джуджета“ Петьо Петров.

Според изложеното в документа Георгиева е заведена в ресторанта „Осемте джуджета“ и е представена на Петьо Петров от назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България, с когото Георгиева е била в близки колегиални и приятелски отношения. Публикуваните тайни видеозаписи според Георгиева са част от веществени доказателства, приобщени в хода на разследванията на прокуратурата, започнати през 2023 г. при станалото публично известно противопоставяне между отстранения бивш главен прокурор Иван Гешев и назначения за временно изпълняващ длъжността след него Борислав Сарафов. Твърди се, че записите са манипулирани („орязани“) и извадени от цялостния контекст на срещата, за да позволят спекулации и внушения, успоредно с което да не уличат другия присъстващ на срещата високопоставен магистрат, който е останал скрит. Твърди се още, че записите са изпратени до медиите от длъжностни лица, работещи в Прокуратурата на Република България.

В сигнала се заявява, че назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България е извършил умишлено длъжностно престъпление, разпространявайки през месец април 2025 г., при среща с официални делегати от Европейската прокуратура в хода на дисциплинарното производство срещу Георгиева, невярната според сигналоподателя информация, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от нея подкупи. За проведената среща и съдържанието на разговора е налично документално доказателство.

От правосъдното ведомство посочват, че не е известно Георгиева да е привличана в качеството на обвиняем на база на доказателства за корупция, с които българската прокуратура разполага.

БТА припомня, че в края на февруари пресцентърът на Европейската прокуратура съобщи, че Колегията на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) е признала вината на българския европрокурор в сериозно нарушение, както е посочено в становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени длъжностни лица или бивши длъжностни лица от европейските институции.