Служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов отговори на парламентарен въпрос от народния представител Ангел Янчев от парламентарната група на „Възраждане“ във връзка с частното училище, посещавано от непълнолетния ученик А. М., който изгуби живота си под връх Околчица.

В частното училище е извършена проверка от комисия във връзка с трагичния инцидент с ученик от учебното заведение и документите с резултатите от проверката са предоставени на Софийската градска прокуратура, обясни Игнатов.

Ангел Янчев отправи въпрос към министъра относно осъществения контрол от страна на Министерството на образованието и науката върху дейността на частното средно училище.

Възнамерява ли МОН да анулира удостоверение №372 от 10 юни 2024 г. на частното средно училище или да преустанови дейността му, включително и на предходното удостоверение от 2022 г., попита Янчев.

В частното училище е извършена проверка от комисия във връзка с трагичния инцидент. Тя обхваща организацията на конкретни действия и административно-управленска дейност на директора. При проверката са установени пропуски и нарушения, свързани с формалното разработване и прилагане на документи, липса на училищна документация относно организацията за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, липса на записи за отсъствия на ученици, които не са посещавали училището, издаване на документ за завършен клас и степен на образование – без да са налице безспорни доказателства, че тези документи е следвало да бъдат издадени, каза министър Игнатов.

Документите с резултатите от проверката са предоставени на Софийската градска прокуратура за преценка за наличие на законов повод и достатъчно данни за предприемане на действия за разследване и ангажиране на наказателна отговорност, съобщи служебният образователен министър.

По думите му след произнасяне на Софийската градска прокуратура по случая ще бъде взето решение за необходимостта от прилагането на чл. 340 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 43 от Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование относно статута на училището и възможността за заличаването му от регистъра на институциите.

Ангел Янчев каза, че сградата на училището е получена на концесия от община Горна Малина за 35 години – от 2023 г. насам, срещу сумата от около 800 лева на месец. Това е имот от 5 декара общинска собственост с 615 метра разгърната площ и в решението на Общината е посочено, че е за училището.

„Ако от МОН дерегистрирате училището, те ще загубят концесията. В заповед от 2024 г. на тогавашния министър Галин Цоков на това частно училище е предоставено държавно финансиране по тяхно искане, каквото право имат по закон. Сега училището продължава да получава по една дванадесета от държавата месечно, независимо от таксите, които събира“, заяви Ангел Янчев. Той призова от МОН да дерегистрират училището.

Министър Сергей Игнатов каза, че ще се задълбочат проверките и от тази сутрин има решение за проверка в Регионалното управление на образованието, на чиято територия се намира училището.

„Преди да пристъпим към законовите действия, към които призовавате, искаме да видим и какво се е случило, защото очевидно и правилно сме постъпили, че сме дали случая на прокуратурата, защото информацията не може да бъде получена само чрез проверки на МОН. Това, което ме безпокои обаче, е, че ако се дерегистрира училището, естествено ще се спре държавната помощ, която те получават. Училището има и международна регистрация и има право да продължи да работи по нея. И тогава тези ученици няма да учат български език, българска история и българска география. Това е сложният въпрос, иначе е много лесно да го дерегистрирам. Имам нужда от време и трябва да вземем правилното решение, ще обсъждаме този въпрос и в комисията“, обясни образователният служебен министър.