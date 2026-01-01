Районната прокуратура в Благоевград внесе в Районен съд – Сандански обвинителен акт срещу 53-годишен мъж за извършени престъпления в условията на домашно насилие спрямо съпругата му, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-София.

Обвиняемият е предаден на съд за три престъпления – нарушаване на съдебна заповед за защита от домашно насилие, причиняване на лека телесна повреда и отправяне на закана с убийство.

Съпрузите живеели в село Лебница, община Сандански. На 4 май 2025 г., след възникнал скандал между тях, жената напуснала семейното жилище и се преместила при родителите си в село Струма. Две седмици по-късно тя подала молба за развод в Районен съд – Сандански.

Със съдебна заповед от 29 август 2025 г. на обвиняемия било разпоредено да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо съпругата си, както и да не я приближава, включително жилището и местоработата ѝ, и да не осъществява контакт с нея под каквато и да е форма.

Според обвинението на 4 декември 2025 г. мъжът нарушил съдебната заповед, нанесъл ѝ удари с юмрук и я душил. Той отправил и закани с убийство, които предизвикали в пострадалата страх. Свидетели на случилото се успели да прекратят нападението.

Пострадалата била освидетелствана от лекар. Назначената съдебномедицинска експертиза установила травматични увреждания – контузии в областта на главата, устата, китката и шията, както и охлузни наранявания.