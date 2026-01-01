Полицейски служители от участък „Градец“ към РУ-Котел задържаха 24-годишен мъж за домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналът е получен на 24 февруари. Мъжът е упражнил насилие спрямо жената, с която съжителства. Той е отведен в РУ-Котел и задържан за 24 часа.

На пострадалата жена е предоставена правна помощ. По случая е образувано досъдебно производство.

Случаите на домашно насилие, които обикновено стават публични чрез полицейски доклади, подчертават продължаващата нужда от бдителност и адекватни мерки за защита на жертвите.